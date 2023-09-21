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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde büyük operasyon: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde büyük operasyon: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı

21.09.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen Huzur Operasyonu'nda, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını, 1198 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde büyük operasyon: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yurt genelinde Huzur Operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımında, yurt genelinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "TÜRKİYE'NİN HUZURU" uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyonda: 29.254 personel ve 8.984 ekip ile 6.340 noktada uygulama yapıldı. 21.851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338.043 şahıs sorgulandı. 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1.198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi."

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Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürüyor. Aziz milletimizin huzuru için operasyonlarımız devam edecek" dedi.

DHA

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