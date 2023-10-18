SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde operasyon 208 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 31 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, 208 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 247,5 kg skank, 6,5 kg esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şunlar ifade etti:

"Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 kişi yakalandı. Zehir tacirlerine hayatı zehir edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 31 ilimizde eş zamanlı olarak NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi.

Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı’da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı.

247,5 kg skank, 6,5 kg esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ide mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK

3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONUNDA 2️⃣0️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDEDEĞİZ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 3️⃣1️⃣… pic.twitter.com/gJIMuwDGI7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023







