HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

02.09.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında idari kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan koronavirüs açıklaması! Yüzde 38'lik artış... İşte o verilerKorkutan koronavirüs açıklaması! Yüzde 38'lik artış... İşte o veriler
'Başkanım gömlek link atar mısınız''Başkanım gömlek link atar mısınız'
Genç kızın önce boğazını sıktı sonra... O anları hemen kayda aldıGenç kızın önce boğazını sıktı sonra... O anları hemen kayda aldı
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.