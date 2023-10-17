SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde operasyon, 156 kişi yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik 'Kafes' operasyonu kapsamında 56 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 367 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 156 kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"56 ilimizde 'Kafes' operasyonu kapsamında mali suç örgütlerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandı, operasyonlar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:

Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum"

5️⃣6️⃣ İLİMİZDE KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİ ÜYELERİNE KARŞI EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ŞU ANA KADAR 1️⃣5️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR. ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız… pic.twitter.com/QIILhECUpv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2023

30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.







