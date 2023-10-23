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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi

23.10.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda ‘Bayğaralar’ organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

  • Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,
  • Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı,
  • Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı,
  • Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı,
  • İş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu,
  • Uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
  • Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah, 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve 7 adet av tüfeğine el konuldu.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki; suçta kibirlenenlere halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."


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