SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da operasyon: 104 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 şüphelinin yakalandığını 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda,metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

İSTANBUL’DAKİ 2️⃣5️⃣ İLÇEMİZDE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 1️⃣0️⃣4️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle,… pic.twitter.com/6IVnuHm4sR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023



