SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayına ilişkin kaçak göçmenlerle ilgili vereileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

(DHA)

