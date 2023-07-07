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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısı

07.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını, 6 bin 880’inin sınır dışı edildiğini açıkladı. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayına ilişkin kaçak göçmenlerle ilgili vereileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

(DHA)

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