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  4. SON DAKİKA | Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı… Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü ‘Kompanio Bello’ kartelinin lideri İstanbul’da yakalandı! Lüks eve operasyonun görüntüleri

SON DAKİKA | Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı… Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü ‘Kompanio Bello’ kartelinin lideri İstanbul’da yakalandı! Lüks eve operasyonun görüntüleri

10.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun görüntülerindeki 'lüks ev' ve 'kasa' detayları dikkat çekti.

SON DAKİKA | Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı… Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü ‘Kompanio Bello’ kartelinin lideri İstanbul’da yakalandı! Lüks eve operasyonun görüntüleri

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen "Kartel Operasyonu" ile ilgili detayları duyurdu. Yerlikaya, düzenlenen operasyonun görüntülerini de paylaştı. Lüks bir eve yapılan operasyonun görüntülerinde kartel liderinin yakalanma anları ve kasadan çıkanlar da yer aldı.

Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;
Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.

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Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi’nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

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Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

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Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

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