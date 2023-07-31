SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "Terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi"

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Lice kırsalında yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda;
114 kg toz esrar,
299 kg kubar esrar,
3.143.050 kök kenevir ile
415.000 kök skunk ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."