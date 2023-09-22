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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı'

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı'

22.09.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT tarafından Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahsın yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı'

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "JASAT tarafından Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 3'ü 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlülerdi. Aydın il jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından:

Uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonun düzenledi. Yakalanan 18 hükümlü de cezaevinde gönderildi. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri: Adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya uyuşturucu

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