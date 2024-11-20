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  4. Son dakika | Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede! Salonun önüne set çektiler, Yerlikaya güç bela girebildi

Son dakika | Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede! Salonun önüne set çektiler, Yerlikaya güç bela girebildi

20.11.2024 10:20
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Son dakika haberi: TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kavga çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Gerilim dakikalarca sürdü. Milletvekillerinin Yerlikaya'ya tepkisinin kayyum atamalarından kaynaklandığı öğrenildi. Kaos anları kameraya yansıdı.

Son dakika | Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede! Salonun önüne set çektiler, Yerlikaya güç bela girebildi

Son dakika haberi: TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecekti. Bakan Yerlikaya komisyona gelince arbede çıktı. Muhalefet milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'yı bütçe komisyon salonuna almamak için engellemeye çalıştı.

YERLİKAYA'YA KAYYUM TEPKİSİ

Milletvekilleri, son zamanlarda belediyelere kayyum ataması kararları nedeniyle tepki gösterdiği belirtildi.

ARBEDE DAKİKALARCA SÜRDÜ

Meclisin karıştığı anlar yaklaşık 4-5 dakika boyunca devam etti. Bakan Yerlikaya'nın salona güçlükle girdiği görüldü. Sözlü tartışmanın ise arbedenin ardından da devam ettiği bildirildi.

MECLİSTEKİ GERİLİM KAMERADA

O anlar kameralara da işte böyle yansıdı:

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Ekran görüntüsü 2024-11-20 101718

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ali Yerlikaya
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