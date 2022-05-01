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  4. Son Dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

Son Dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

01.05.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığının açıklamasında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, operasyonda ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise tedavisi sürüyor.

Son Dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen 'Eren Abluka-5 Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Bakanlık açıklamasında acı haberi de duyurdu. Açıklamada, "Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor" ifadeleri kaydedildi. (DHA)

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