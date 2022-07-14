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  4. Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

14.07.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bitlis'te 1’i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubunun, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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İçişleri Bakanlığı
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