Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinden Ankara'da kritik toplantı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2022



