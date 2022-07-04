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  4. Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinden Ankara'da kritik toplantı

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinden Ankara'da kritik toplantı

04.07.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Kritik toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinden Ankara'da kritik toplantı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.


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Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Ukrayna son dakika haberi
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