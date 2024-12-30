SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edilecek

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 6284 sayılı Kanun kapsamında kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik işlenen şiddet vakaları ile ilgili açılan davalara müdahil oluyoruz" dendi.
Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'la ilgili, "Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz" dedi.