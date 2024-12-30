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  4. SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edilecek

SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edilecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
30.12.2024 13:18
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Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında karar belli olmuştu. Anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a da 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada itirafçı Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edecek.

SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edilecek

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 6284 sayılı Kanun kapsamında kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik işlenen şiddet vakaları ile ilgili açılan davalara müdahil oluyoruz" dendi.

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ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLMİŞTİ

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

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NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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BAKAN GÖKTAŞ: İTİRAZ EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'la ilgili, "Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Nevzat Bahtiyar
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