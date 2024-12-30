SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edilecek

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 6284 sayılı Kanun kapsamında kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik işlenen şiddet vakaları ile ilgili açılan davalara müdahil oluyoruz" dendi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLMİŞTİ

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

BAKAN GÖKTAŞ: İTİRAZ EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'la ilgili, "Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz" dedi.