Son dakika: Bakanlıktan 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesi! Tarih verildi

Son dakika haberi: Kurban Bayramı yaklaşırken Adalet Bakanlığı'ndan cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin önemli bir adım geldi. Bakanlık 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, Kurban Bayramı bu tarihlerde saat 09.00-17.00 saatleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Diğer ayrıntılar ise şöyle...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

Buna göre açık görüşler;

Yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla;

Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

Cezaevlerinde açık görüşler Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin mart ayından itibaren ertelenmiş, 2021'in aralık ayında ise yeniden uygulamaya konmuştu.

(DHA-AA)

