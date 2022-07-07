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  4. Son dakika: Bakanlıktan 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesi! Tarih verildi

Son dakika: Bakanlıktan 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesi! Tarih verildi

07.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre Kurban Bayramı nedeniyle 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerine açık görüş yapılacak. Bakanlığın genelgesinde açık görüşlere ilişkin kurallar ve esaslar da yer alıyor. Genelgede açık görüşlerin yapılmasına imkan tanınan saat aralığı ise 09.00-17.00 olarak belirlendi.

Son dakika: Bakanlıktan 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesi! Tarih verildi

Son dakika haberi: Kurban Bayramı yaklaşırken Adalet Bakanlığı'ndan cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin önemli bir adım geldi. Bakanlık 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, Kurban Bayramı bu tarihlerde saat 09.00-17.00 saatleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Diğer ayrıntılar ise şöyle...

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

Buna göre açık görüşler;

  • Yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla;
  • Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.
  • Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.
  • Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

Cezaevlerinde açık görüşler Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin mart ayından itibaren ertelenmiş, 2021'in aralık ayında ise yeniden uygulamaya konmuştu.

(DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi
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