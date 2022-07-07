Son dakika: Bakanlıktan 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesi! Tarih verildi

Son dakika haberi: Kurban Bayramı yaklaşırken Adalet Bakanlığı'ndan cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin önemli bir adım geldi. Bakanlık 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, Kurban Bayramı bu tarihlerde saat 09.00-17.00 saatleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Diğer ayrıntılar ise şöyle...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.
Buna göre açık görüşler;
Cezaevlerinde açık görüşler Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin mart ayından itibaren ertelenmiş, 2021'in aralık ayında ise yeniden uygulamaya konmuştu.
(DHA-AA)
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