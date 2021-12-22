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Son dakika: Bakırköy Belediyesi çalışanlarından parti binası önünde 'bekleme eylemi'

22.12.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bakırköy Belediyesi çalışanları CHP İlçe Başkanlığı önünde bekleme eylemi başlattı. İşçiler iki aydır grev yapıyordu.

Son dakika: Bakırköy Belediyesi çalışanlarından parti binası önünde 'bekleme eylemi'

Bakırköy Belediyesi önünde yaklaşık iki aydır grev yapan işçiler, görüşmelerinden sonuç alamadıkları gerekçesiyle CHP Bakırköy ilçe Başkanlığında ''bekleme eylemi'' başlattı.

GÖRÜŞMELERDEN İSTEDİKLERİNİ ALAMADILAR

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması için Bakırköy Belediye Binası önünde grev başlatan ve bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikasına üye işçiler, akşam saatlerinde CHP Bakırköy İlçe Başkanlığına gitti.

50 kişilik grupla parti binasına gelen Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ve diğer yöneticilerle bir süre görüştü.

Görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan işçiler, ilçe binasında ''bekleme eylemi'' başlattı.

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GERGİNLİK ÇIKTI

İşçiler, parti binasının camından "Yalanlarınız artık karnımızı doyurmuyor, işçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı pankart sarkıttı.

İşçilerin, "Her şey güzel olacak diyordunuz'' sözleri üzerine partililer ve işçiler arasında gerginlik yaşandı.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 59. gününde olduklarını söyledi.

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İşçi arkadaşlarının Bakırköy halkına hizmet ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hamile kadın arkadaşlarımız var. 30 yıl Bakırköy halkına hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Sorunumuzu Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'yla çözmek için özel çaba harcamamıza rağmen olmadı. Bülent Kerimoğlu ilk günkü sıfır zam dayatmasıyla aynı şekilde devam ediyor. Asgari ücretin konuşulduğu, yüzde 50 zam oranlarının konuşulduğu bir yerde Bakırköy Belediye Başkanı buraya uzun yıllar hizmet etmiş çalışanına yüzde 5, 7, 9 gibi oranlarla geçmişte uygulanmamış toplu iş sözleşmemizi uygulamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Biz de yerel yönetimlerin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Burada siyasetçilerin sorumluluk almasını bekliyoruz.''

Yaklaşık 50 kişilik grubun CHP Bakırköy İlçe Başkanlığındaki bekleyişi sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy CHP
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