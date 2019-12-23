Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan Berhan Tamalan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Tamalan ve arkadaşlarının önünü başka bir lisede okuyan B.Ç. (17) ve arkadaşlarının olduğu bir grup kesti.

YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

B.Ç ve arkadaşları 3 gence saldırarak darp etmeye başladı. Bu genç dansçının iki arkadaşı grubun ellerinden kurtularak olay yerinden kaçtı. Tamalan ise kaçamayarak B.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından aldığı iki bıçak darbesinden biri genç dansının akciğerine isabet etti. Ağır yaralanan ve kan kaybeden genci orada bırakan saldırganlar olay yerinde uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen genç dansçıyı bıçaklayan saldırgan B.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli B.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Berhan Tamalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü gerekçesiyle B. Ç.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme B.Ç. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı. B.Ç. tekrar gözaltına alınacak.