Son dakika: Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı! Seferlerde aksama yaşandı

Son dakika haberi... Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son dakika: Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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