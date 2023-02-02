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  4. Son dakika: Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı! Seferlerde aksama yaşandı

Son dakika: Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı! Seferlerde aksama yaşandı

02.02.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı! Seferlerde aksama yaşandı

Son dakika: Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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metrobüs Bakırköy

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