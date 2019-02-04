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Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Balıkesir Adliye Binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin zehirlendiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan vatandaşlar etkilenirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

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