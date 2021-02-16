Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Balıkesir'de 3 gündür süren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkisinde yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yolda, araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometreye ulaştı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmasına yoğunluk verdi. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"3 SAATTİR AYNI YERDE BEKLİYORUZ"

Yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Akbel, "Ankara'dan gelip Balıkesir'e gidiyorum. Yollar karlı ve buzlu. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu ama buradan sonra biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. 3 saattir burada bekliyoruz. 3 saatte sadece bir kaç kilometre yol gidebildik" dedi.

(DHA)

