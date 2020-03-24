Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Bal\u0131kesir'de deprem meydana geldi. AFAD, saat 12:20'de merkez \u00fcss\u00fc Alt\u0131eyl\u00fcl olarak duyurdu\u011f\u00fc depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.8 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nKandilli Rasathanesi ise depremin merkes \u00fcss\u00fcn\u00fc Bereketli, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ise 4.1 olarak duyurdu. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs toplant\u0131s\u0131na damga vuran an! 'Biraz ate\u015fim vard\u0131' dedi, Trump h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler tepki \u00e7ekmi\u015fti! Videoyu \u00e7eken \u015fah\u0131s yakaland\u0131Dikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor