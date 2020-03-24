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  4. Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 12:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Balıkesir'de saat 12:20'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de deprem meydana geldi. AFAD, saat 12:20'de merkez üssü Altıeylül olarak duyurduğü depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkes üssünü Bereketli, büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

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Balıkesir deprem AFAD kandilli

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