Son Dakika: Balıkesir'de orman yangını!

Akp\u0131nar Mahallesi'ndeki ormanl\u0131k alanda hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\n\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da ekip sevk edildi.\nYang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.\n\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n\n Antalya, Mu\u011fla ve Isparta'da orman yang\u0131n\u0131! \u0130\u015fte il il yang\u0131nlarda son durum\n \n\n Manavgat'ta dikkat \u00e7eken g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! "K\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7arp\u0131yla" tek tek i\u015faretlediler\n
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