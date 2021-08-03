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Son Dakika: Balıkesir'de orman yangını!

03.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

balıkesır

Ayrıntılar geliyor...

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Balıkesir
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