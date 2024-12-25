Son dakika | Balıkesir'deki patlamada 10 gözaltı! Otopsi işlemleri tamamlandı, 11 kişinin cansız bedeni gönderildi

Son dakika haberi: Dün Karesi ilçesinden gelen kahreden haberle ilgili gelişmeler devam ediyor. Dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti. Adalet Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.

GÖZALTILAR VAR

Bu arada patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

PATLAMADA ÖLENLERİN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumunda vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler Balıkesir'e gönderildi.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır