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Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Edremit Körfezinde Akçay ve Dalyan arasındaki sazlık alanda yangın çıktı. Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit yangın Son dakika

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ulan inat ettiler yakıcaklar egeyi komple bunu yapan ve yaptıranın dünyada iki yakası bir araya gelmesin insallah
İmamoğlunun arsalarının olduğu yer mi?
Yok akplilerin yeni rant alanı önce kurut sonra sat yeri
atmayın şu sigaraları yola
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