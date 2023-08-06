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  4. SON DAKİKA | Balkonda dehşet saçtı! Eşini ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

SON DAKİKA | Balkonda dehşet saçtı! Eşini ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

06.08.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı. Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş'tan Denizli'ye geldiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Balkonda dehşet saçtı! Eşini ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika: Denizli Tavas'taki Yaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu A. (26) ile eşi Büşra A. (24) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ VE ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G'yi (4) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis zanlıyı gözaltına aldı.

Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş'tan Denizli'ye geldiği ve Tavas'a yerleştiği öğrenildi.

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(AA)

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