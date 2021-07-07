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SON DAKİKA! Balotelli, İstanbul'a geldi!

07.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor ile son görüşmeyi yapmak için İstanbul'a geldi.

SON DAKİKA! Balotelli, İstanbul'a geldi!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda transferlerinin ardından Mario Balotelli'ye de imza attırmak istiyor.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan golcüyle büyük oranda anlaşma sağlayan Adana Demirspor, son detayların görüşülmesinin ardından dünyaca ünlü isme imza attırmanın planlarını yapıyor.

Adana Demirspor ile prensipte anlaşan Mario Balotelli, İstanbul'a geldi. Başkan Murat Sancak ve yöneticilerle görüşme yapacak olan Mario Balotelli, stat, tesisler, kalacağı yer hakkında bilgi alacak.

Mario Balotelli, Adana Demirspor ile detayları görüştükten sonra 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.


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transfer Adana Demirspor Mario Balotelli
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