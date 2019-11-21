Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.
Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/irct0jUfWk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019
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