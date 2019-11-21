Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.

Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/irct0jUfWk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019



