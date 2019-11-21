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Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: 7 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 08:33 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist, Ayn El-Arap kırsalında SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.


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Barış Pınarı Harekatı Ayn el Arap Son dakika

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