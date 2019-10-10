HABER

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... Çatışma sesleri geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı harekatın ikinci gününde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan ajanslar, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseldiğini ve çatışma seslerinin geldiğini bildirdi.

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... Çatışma sesleri geliyor

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

TELABYAD'DA 2 HEDEF VURULDU

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad’ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

RASULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

(İHA-AA)

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlarİşte 'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar
Hayata sporla tutunduHayata sporla tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Son dakika fırat'ın doğusuna harekat Harekat son dakika haberi haber

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Vurun eliniz dert gormesin!!
allah yar ve yardımcınız olsun inşallah TÜRKİYE halkı her zaman yanınızdadır bilin
Ey şanlı ordu Allah yar ve yardımcınız olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Teröristlerin saldırısında Ceylanpınar'daki çocuklar yaralandı

Teröristlerin attığı uçaksavar mermileri çocukları yaraladı!

'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

Akçakale sınırında patlama! Saniye saniye kaydedildi

Sınırda patlama! Saniye saniye kaydedildi

Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Zap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler

Zap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.