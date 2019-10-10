Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... İki köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün (çarşamba) saat 16.00'da başlayan harekat, gece saatlerinde komando birliklerinin sınırı geçmesiyle devam etti. İlk dakikalardan itibaren savaş uçakları, obüsler ve topçu atışlarıyla PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristlere ait çok sayıda mevzi ile barınma yerleri vuruldu ve belirlenen yerler ele geçirildi. Büyük bir hassasiyetle sürdürülen operasyonda iki köy de teröristlerden arındırıldı.

İşte Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde yaşananlar...

ERDOĞAN: 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü. Harekatımız şu anda devam ediyor. 109'un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var.

İKİ KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.