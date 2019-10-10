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Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... İki köy terörden arındırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı harekatın ikinci gününde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı. Son gelen bilgilere göre harekat kapsamında iki köy terör unsurlarından temizlendi. İşte tüm gelişmeler....

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün (çarşamba) saat 16.00'da başlayan harekat, gece saatlerinde komando birliklerinin sınırı geçmesiyle devam etti. İlk dakikalardan itibaren savaş uçakları, obüsler ve topçu atışlarıyla PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristlere ait çok sayıda mevzi ile barınma yerleri vuruldu ve belirlenen yerler ele geçirildi. Büyük bir hassasiyetle sürdürülen operasyonda iki köy de teröristlerden arındırıldı.

İşte Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde yaşananlar...

ERDOĞAN: 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü. Harekatımız şu anda devam ediyor. 109'un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklamaSon dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

İKİ KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.

SMO güçleri, Tel Abyad ilçesinin batısındaki söz konusu iki köyde güvenlik tedbirleri alıyor.

5 YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

Bakanlık yeni yaptığı açıklamada terör örgütlerine ait hedeflerin vurulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Dün saat 16.00’da başlayan Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Barış Pınarı Harekatı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil/masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

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TELABYAD'DA 2 HEDEF VURULDU

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad’ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

RASULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNDU

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlarla, olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceği yerinde incelendi.

(İHA-AA)

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
Vurun eliniz dert gormesin!!
allah yar ve yardımcınız olsun inşallah TÜRKİYE halkı her zaman yanınızdadır bilin
Ey şanlı ordu Allah yar ve yardımcınız olsun
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