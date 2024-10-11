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  4. SON DAKİKA | Bartın'da deprem! Zonguldak, Karabük ve çevre illerde de hissedildi... 1968 yılı akıllara geldi: Tsunami olur mu?

SON DAKİKA | Bartın'da deprem! Zonguldak, Karabük ve çevre illerde de hissedildi... 1968 yılı akıllara geldi: Tsunami olur mu?

11.10.2024 10:29
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Son dakika haberi: Bartın'da korkutan bir deprem meydana geldi. Amasra açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak duyurdu. Saat 10.16 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Amasra Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi. 1968 yılındaki depremi hatırlatan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Tsunami olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

SON DAKİKA | Bartın'da deprem! Zonguldak, Karabük ve çevre illerde de hissedildi... 1968 yılı akıllara geldi: Tsunami olur mu?

Son dakika: Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zonguldak, Karabük ve çevre illerde de hissedildi. Saat 10.16 sıralarında meydana gelen deprem, kısa süreli panik yarattı. Yerin 9,33 kilometre derinliğindeki deprem, karaya 120 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yaptığı ilk açıklamada "Herhangi bir olumsuz durum yok" diye konuştu.

"TSUNAMİ OLUR MU?"

CNN Türk canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Tsunami olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Ersoy, "Tsunami olur demek çok spekülatif olur. Depremin üzerinden bir zaman geçti eğer olsaydı böyle dalgalar gelirdi kıyıya. Böyle bir tehlike olduğunu sanmıyorum. Teorik olarak 6 büyüklüğünde ve daha fazla büyüklükteki depremlerde önce deniz çekilir, ardından dalgalar kıyıya vurur. Burada öyle bir durum olmaz." diye konuştu.

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"1968 YILINDAKİ DEPREMDE TSUNAMİ OLMUŞTU"

Ersoy açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"1968 yılında 6.1 büyüklüğünde meydana gelen Çakraz depreminde bir tsunami oluştuğu söyleniyor. O dönemin imkanlarıyla bunun netliği ise çok değil"

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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