SON DAKİKA | Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Son dakika... Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Kendi imkanlarıyla madenden çıkan işçi yaşadıklarını anlattı. O esnada objektiflere takılan bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte haberin detayları...

Patlama sonrası olay yerine gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, madenden kendi imkanlarıyla çıkan bir işçi ile konuştu.

"HER YER KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"

Madenci patlama anına ilişkin şunları söyledi:



"Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi. Her yer karanlığa gömüldü."

Madencinin konuşması sırasında, kameralara yansıyan görüntüde bir kadının gözyaşları ise yürekleri burktu.

"YER ALTINDA 49 İŞÇİ BULUNUYOR"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda da 5 kişinin olduğunu söyledi.

