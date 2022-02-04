HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde 29 saniye detayı! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü, katiliyle göz göze gelmiş

SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde 29 saniye detayı! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü, katiliyle göz göze gelmiş

04.02.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Başak Cengiz'in sokak ortasında tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesi Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Günlerce konuşulan vahşi cinayetle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda 29 saniye detayı, vahşeti gözler önüne serdi. Rapora göre kendisini takip ettiğinden şüphelenen Başak Cengiz, sanığın olduğu tarafa doğru bakıp katiliyle göz göze gelmiş. Rapordaki diğer bir detaya göre ise kılıçlı saldırı 29 saniye boyunca kesintisiz sürdü.

SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde 29 saniye detayı! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü, katiliyle göz göze gelmiş

Son dakika: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle ilgili bilirkişi raporu tamamladı. Can Göktuğ Boz'un vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili hazırlanan rapor ise vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçlı saldırının 29 saniye sürdüğü tespit edilirken, Başak Cengiz'in de katiliyle göz göze geldiği ortaya çıktı. Katil zanlısının, saldırı için Başak'ın en tenhada olduğu ve en savunmasız anını beklediği tespit edilen raporda "Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" ifadesi yer aldı. İşte herkesin kanını donduran Başak Cengiz cinayetiyle ilgili yeni gelişmenin detayları...

SON DAKİKA: BAŞAK CENGİZ KATİLİYLE GÖZ GÖZE GELMİŞ

Önümüzdeki ay ilk duruşması yapılacak dava kapsamında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, vahim olaya ilişkin kan donduran görüntülerin bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmetti.

1

Bu kapsamda bilirkişi, detaylı bir rapor hazırladı. Saniye saniye cinayetin tomografisini çekti. Raporda sanığın giriş çıkış yaptığı site, talihsiz kadının sokağa giriş yaptığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin krokisi çıkarılırken, adım adım cinayete nasıl gidildiği anlatıldı.

Rapora göre, Can Göktuğ Boz elinde siyah bir çantayla ikamet ettiği binadan çıkış yaptı, güvenlik kulübesinden geçerek sokağa çıktı.

KATİL SÜREKLİ GÖZLEMLEMİŞ, MAKTUL ŞÜPHELENMİŞ

Saatler 18.23'ü gösterdiği sırada Başak Cengiz de sokağa giriş yaptı. Bu sırada katil Boz ise genç kadının bulunduğu tarafa baktı.

takıp

Bu dakikadan itibaren de sürekli onu gözlemledi. Karanfil Sokak'ta kaldırımda yürüyen Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı.

Sanık, maktulün durması ile durakladı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi.

KILIÇLI SALDIRI DURAKSAMADAN 29 SANİYE SÜRDÜ

Başak Cengiz yürümeye devam edince Can Göktuğ Boz ise koşarak onun bulunduğu kaldırıma geçti. Cengiz bu sırada telefonuna bakarken Boz da arkasından yürümeye ve yaklaşmaya başladı.

Çantasından kılıcı çıkaran cani çantayı yere attı ve iyice maktule yaklaşmaya başladı. Sonrası ise tam bir vahşet.

gozaltı

Bu esnada dosyanın mağduru olan Kaan Ağca'nın da görüntü açısına girip olay yerine doğru koştuğu sırada sanığın mağdura da kılıcı kaldırarak baktığı kaydedildi.

Daha sonra koşarak uzaklaşan caninin hiçbir şey olmamış gibi elinde kılıçla güvenlik kulübesinin yanından site içine giriş yaptığı ve bu sırada kulübede insanların da olduğu görüldü.

anne

Kare kare, saniye saniye vahşi cinayetin öncesi, o an ve sonrasının anlatıldığı rapor, "sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" cümleleri ile son buldu.

Can Göktuğ Boz'un yargılaması devam ediyor.

kardes

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müzisyen Şener Esen vurularak öldürüldüMüzisyen Şener Esen vurularak öldürüldü
İşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdiİşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdi
Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldüBiden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Eşi benzeri görülmemiş kavga! "Erkekleri paket eden kadınlarız"

Eşi benzeri görülmemiş kavga! "Erkekleri paket eden kadınlarız"

Survivor hayatı bitti, içinde öyle bir nefret var ki...

Survivor hayatı bitti, içinde öyle bir nefret var ki...

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

İngiltere'de istifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar

İngiltere'de istifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.