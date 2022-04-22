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  4. Son Dakika: Başak Cengiz davasında kritik rapor! Mahkeme sırasında ulaştı

Son Dakika: Başak Cengiz davasında kritik rapor! Mahkeme sırasında ulaştı

22.04.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor duruşma sırasında mahkemeye ulaştı.

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA SIRASINDA RAPOR GELDİ

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı.

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Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.

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CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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