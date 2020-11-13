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SON DAKİKA! Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.11.2020 21:06 | Son Güncelleme

Başakşehir FK, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SON DAKİKA! Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Medipol Başakşehir, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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