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Son dakika! Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferini resmen açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.08.2020 19:24 | Son Güncelleme

Şampiyon Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer ettiğini açıkladı!

Son dakika! Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferini resmen açıkladı

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Turuncu lacivertliler yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


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