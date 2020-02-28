SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi kim olacak? (İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri)

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak ve Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KİM OLACAK, KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.