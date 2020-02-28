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SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi kim olacak? (İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'u uzatmalarda 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdıran Başakşehir'in rakibi belli oluyor. Saat 15:00'daki kura çekiminde seri başı dahil herhangi (Ülke, takım, coğrafya) bir kısıtlama olmayacak. İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak ve Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KİM OLACAK, KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Rangers - İskoçya
Basel - İsviçre
LASK Linz - Avusturya
Bayer Leverkusen - Almanya
Roma - İtalya
Wolverhampton - İngiltere
Wolfsburg - Almanya
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Sevilla - İspanya
Manchester United - İngiltere
Getafe - İspanya
Copenhagen - Danimarka
Olympiakos - Yunanistan
Inter - İtalya
Salzburg - Eintracht Frankfurt (Fırtına nedeniyle ertelenen rövanş mücadelesi sonunda tur atlayacak takım belli olacak. İlk maçı Frankfurt, 4-1'lik skorla kazandı.)
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Anahtar Kelimeler:
başakşehir UEFA Avrupa Ligi sporting lizbon kura çekimi

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