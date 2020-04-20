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  4. Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan brifing alıyor

Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan brifing alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açılıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bilgi alıyor.

Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan brifing alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini belirtirken "Yerli ve milli ventilatörümüz
bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir" dedi. Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

'HASTANE BÜTÜNÜYLE 15 MAYIS'TA FAALİYETE GEÇECEKTİR'

3 ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanemiz 8 branş hastanesini içinde barındırmaktadır. Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmet verecektir. Bugün itibarıyla bin 35 nitelikli yatağı daha sağlık sistemimize katıyoruz.

Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı. Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim için önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.

İyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanmak amacıyla alt yapıya sahiptir. Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 adet.

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başakşehir şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan

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