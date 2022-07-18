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  4. Son dakika: İngiltere'de başbakanlık seçiminde çember daralıyor... 'Türkiye' önerisiyle tepki toplayan isim üst turda!

Son dakika: İngiltere'de başbakanlık seçiminde çember daralıyor... 'Türkiye' önerisiyle tepki toplayan isim üst turda!

18.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Karıştığı skandallarının ortaya çıkmasıyla yükselen çağrılara dayanamayan Boris Johnson'ın başbakanlıktan ve partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından Johnson'ın koltuğuna gelecek isim için yarış sürüyor. Adaylığını açıklayan isimlerden Rishi Sunak, Penny Mordaunt, geçtiğimiz günlerde skandal 'Türkiye' önerisi ortaya çıkan Liz Truss ve Kemi Badenoch bir üst tura yükselerek şansını artırırken bir isim ise yarıştan elendi.

Son dakika: İngiltere'de başbakanlık seçiminde çember daralıyor... 'Türkiye' önerisiyle tepki toplayan isim üst turda!

Son dakika haberi: İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturacak adayların heyecan dolu yarışı sürüyor. Son yapılan oylamayla , yarışta öne çıkan isimlerden Rishi Sunak ilk sırada, Liz Truss ise üçüncü sırada bir üst tura çıktı. 31 oy alan milletvekili Tom Tugenhadt ise yarışa veda etti.

SUNAK, MORDAUNT, TRUSS VE BADENOCH ÜST TURDA

BBC'nin haberine göre, parti liderliği için yapılan oylamada en geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elenirken, eski Maliye Bakanı Sunak 115 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday oldu.

Sunak'ı Penny Mordaunt 82, Liz Kafes 71 ve Kemi Badenoch 58 oyla takip etti.

TRUSS'IN ÖNERİSİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, başbakan olması durumunda Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söylediği ileri sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada bu öneriye sert tepki gösterilmiş, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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Liz Truss

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

ESKİ SAĞLIK BAKANI JAVİD, LİDERLİK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere rishi sunak
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