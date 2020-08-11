SON DAKİKA: Başkan Trump: ''Beyaz Saray yakınında silahlı bir kişi gizli servis tarafından etkisiz hale getirildi''

SON DAKİKA: Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısını görevlilerden birinin kendisiyle konuşmasının ardından toplantıyı yarım bırakarak ayrıldı. Trump, birkaç dakika sonra toplantı odasına dönerek silahlı bir kişinin Beyaz Saray yakınında yakalandığını bildirdi. Başkan Trump silahlı bir kişinin beyaz saray yakınında yakalandığını ve gizli servis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Trump, ‘‘Bir kişi hastaneye kaldırıldı, vurulan bir kişi var bu kişi de şüphelinin kendisi’’ dedi.

