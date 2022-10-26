Son dakika | Başörtüsü çıkışından sonra 'seçim ve referandum' iddiası gündem olmuştu! AK Parti'den 'takvim' açıklaması: TBMM'yi işaret etti

Son dakika haberi: Önümüzdeki yıl seçimlerle başörtüsü meselesine Anayasa düzenlemesi için referandum aynı gün mü yapılacak? Bu iddia ortaya atıldığından beri siyasetin gündeminde tartışmalara yol açtı. İddiayı öne süren gazeteci Kübra Par, "AK Parti’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine 'Referandum yapmak israf değil mi'" diye sorduğunu belirterek "Referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki, o da seçim günü yapılabilir" yanıtını aldığını yazmıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, meselenin çözümü için parlamentoyu işaret ederken bir 'takvim' açıklaması yaptı.

"SEÇİM TAKVİMİ BAŞKA, REFERANDUM TAKVİMİ BAŞKA"

Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken seçimlerle referandumun aynı gün yapılma olasılığına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda çözülür. Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır."

"ASGARİ ÜCRET DE BUNA DAHİL"

Kurtulmuş, "Yeni destek paketleri gelecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: