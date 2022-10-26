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Son dakika | Başörtüsü çıkışından sonra 'seçim ve referandum' iddiası gündem olmuştu! AK Parti'den 'takvim' açıklaması: TBMM'yi işaret etti

26.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'referandum' çağrısının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ortaya atılan 'AK Parti referandum ile seçimleri aynı gün yapmayı planlıyor' iddiası gündeme damgasını vurmuştu. Konuyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Son dakika | Başörtüsü çıkışından sonra 'seçim ve referandum' iddiası gündem olmuştu! AK Parti'den 'takvim' açıklaması: TBMM'yi işaret etti

Son dakika haberi: Önümüzdeki yıl seçimlerle başörtüsü meselesine Anayasa düzenlemesi için referandum aynı gün mü yapılacak? Bu iddia ortaya atıldığından beri siyasetin gündeminde tartışmalara yol açtı. İddiayı öne süren gazeteci Kübra Par, "AK Parti’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine 'Referandum yapmak israf değil mi'" diye sorduğunu belirterek "Referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki, o da seçim günü yapılabilir" yanıtını aldığını yazmıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, meselenin çözümü için parlamentoyu işaret ederken bir 'takvim' açıklaması yaptı.

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"SEÇİM TAKVİMİ BAŞKA, REFERANDUM TAKVİMİ BAŞKA"

Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken seçimlerle referandumun aynı gün yapılma olasılığına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda çözülür. Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır."

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"ASGARİ ÜCRET DE BUNA DAHİL"

Kurtulmuş, "Yeni destek paketleri gelecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

  • Birincisi Türkiye'nin üretim kabiliyetini düşürmemek, ikincisi ise hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın alım gücüne yönelik tedbir almak. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek teşviklerin ortaya konulması amacımızdır. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi orta ve alt gelir gruplarına doğrudan destek manasındadır.

  • Her alanda olabilecek her imkanla vatandaşımızın alım gücünü artıracak adımlar atmaya devam edecek. Asgari ücret de buna dahil. Bu istikamette devam edilecektir. Türkiye bu krizden tabiri caizse en az zararla çıkan sayılı ülkelerden biri olacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
seçim Numan Kurtulmuş Referandum

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