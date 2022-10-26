Son dakika | Başörtüsü çıkışından sonra 'seçim ve referandum' iddiası gündem olmuştu! AK Parti'den 'takvim' açıklaması: TBMM'yi işaret etti

Son dakika haberi: Önümüzdeki yıl seçimlerle başörtüsü meselesine Anayasa düzenlemesi için referandum aynı gün mü yapılacak? Bu iddia ortaya atıldığından beri siyasetin gündeminde tartışmalara yol açtı. İddiayı öne süren gazeteci Kübra Par, "AK Parti’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine 'Referandum yapmak israf değil mi'" diye sorduğunu belirterek "Referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki, o da seçim günü yapılabilir" yanıtını aldığını yazmıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, meselenin çözümü için parlamentoyu işaret ederken bir 'takvim' açıklaması yaptı.
Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken seçimlerle referandumun aynı gün yapılma olasılığına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda çözülür. Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır."
Kurtulmuş, "Yeni destek paketleri gelecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
Birincisi Türkiye'nin üretim kabiliyetini düşürmemek, ikincisi ise hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın alım gücüne yönelik tedbir almak. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek teşviklerin ortaya konulması amacımızdır. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi orta ve alt gelir gruplarına doğrudan destek manasındadır.