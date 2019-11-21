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Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Batman Adliyesi önününde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 29 yaşındaki Abdülaziz Özerdem yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Batman Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Abdülkadir Özerdem (20), Nihat Özerdem (24), Erdem Özerdem (26) ve Abdülaziz Özerdem (29) yaralandı. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler, kavgaya müdahale etti. Yaralılar gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Özerdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özerdim'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTILAR VAR

Kavgaya karışan kişilerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

(DHA)

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Batman Adliyesi Silahlı kavga Son dakika Batman

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ölüm haberlerin de maktulün face profiline göz gezdiren sadece benmiyim.
ADALET KİMSEYİ TATMİN ETMİYOR .HERKES KENDİ ADALETİNİ ARIYOR.
Allah rahmet eylesin.Teksas çağ atladı Türkiye hep geri gitti ..
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