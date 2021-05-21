HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

21.05.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
7 aylık hamile kadın, düşük yapmak için çatıdan atladı7 aylık hamile kadın, düşük yapmak için çatıdan atladı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Batman

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki!

Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki!

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.