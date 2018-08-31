Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Batman Valliiğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40'ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."
ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın (23) Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.
Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Şehit Recep Turan’ın kardeşi Berat Turan’ın da Siirt’te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.
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