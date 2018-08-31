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Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

DHA'dan geçen son dakika haberine göre; Batman' ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi..

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Batman Valliiğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40'ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın (23) Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Şehit Recep Turan’ın kardeşi Berat Turan’ın da Siirt’te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.


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Batman şehit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Akp tek başına gelsin terör bitecek olmadı bi daha gelsin o zaman bitecek olmadı referandumda evet çıktığında terör bitecek Türkiye uçacaktı olmadı başkanlık sistemine geçiş olsun bitecek olmadı bedelli askerlik çıkarıp vatan millet edebiyatı yapalim
Namussuzlar pislikler
kahraman şehitler bilal sarayda :)
Diyarbakırda yüksek emniyet önlemleri alınıunca terör civar illerde yerleşmeye başladığını herkes biliyor, Batman en uygun yer,yatakçılık çok. Giriş çıkış rahat.adamı olan asker polis en güzel yerlere rahat tayin yaptırıyor,çünki paralı askerlik bu yönelimi yarattı perde arkasında. Harp Oklulnda cuma namazını hangi cemaatin lideri kıldıracağı kavgası ne durumda olduğumuzu gösteriyor.Balyoz ve Ergenekon kumpası ile orduyu tasviye eden cemaat karşısında hükümet ortak çalıştı,buna itirazı olan hala var mı? İtiraz eden varsa kandırıldık diyenlere sorsun?
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