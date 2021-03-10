HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika: Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

10.03.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

batmanda-ogrenci-ve-iscileri-tasiyan-minibus-ucurumdan-yuvarlandi-2-kardes-oldu-27-yarali_9708_dhaphoto5

batmanda-ogrenci-ve-iscileri-tasiyan-minibus-ucurumdan-yuvarlandi-2-kardes-oldu-27-yarali_9708_dhaphoto3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındıCanını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı
Herkesi ilgilendiriyor! Yasak geri gelebilirHerkesi ilgilendiriyor! Yasak geri gelebilir
Bakara suresinin anlamı ve faziletiBakara suresinin anlamı ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

İBB ekmek bağışı nasıl yapılır? İmamoğlu açıkladı!

İBB ekmek bağışı nasıl yapılır?

Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' deyip bıçakladı

Şoke eden olay! 'Ayağıma bastın' dedi, dehşeti yaşattı

Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesinde...

Ender Saraç'ın kitapları en çok satanlar listesinde

Bu akşam camilerde kandil programı var mı? Camilerde toplu namaz kılınacak mı?

Bu akşam camilerde kandil programı var mı?

Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bugün hangi kandil? Miraç kandilinin önemi nedir?

Bugün hangi kandil?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.