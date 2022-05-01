HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

Son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

01.05.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hava durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahminine göre, Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son hava durumu tahminleri...

Son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

Son dakika: Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Ankara Valiliği başta olmak üzere birçok kentte de sağanak yağış uyarısı yapıldı, vatandaşlar meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Nisan Cumartesi günü Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağış anında yer yer dolu ve kuvvetli rüzgâr olacağı tahmin edilmektedir. 5 günlük Bayram tatili süresince de aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği, en yüksek sıcaklığın 17 ila 21 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

HAVA DURUMU

Peki 1 Mayıs Pazar (bugün) hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar....

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, doğu kesimlerde öğle saatlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

1 MAYIS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA DURUMU 1 MAYIS

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

1

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri hariç bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sendikalar Taksim'e çıktı!Sendikalar Taksim'e çıktı!
Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlarYunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar
Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacakBaşka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.