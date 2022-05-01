Son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

Son dakika: Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Ankara Valiliği başta olmak üzere birçok kentte de sağanak yağış uyarısı yapıldı, vatandaşlar meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Nisan Cumartesi günü Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağış anında yer yer dolu ve kuvvetli rüzgâr olacağı tahmin edilmektedir. 5 günlük Bayram tatili süresince de aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği, en yüksek sıcaklığın 17 ila 21 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Peki 1 Mayıs Pazar (bugün) hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar....

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, doğu kesimlerde öğle saatlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

1 MAYIS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri hariç bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

