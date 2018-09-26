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Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti. Ücretini yatıranların sayısı ise 220 bini buldu. Yarın 3'üncü celp dönemi resmen açıklanacak. Öte yandan bedelli askerlikle ilgili 21 gün programı da belli oldu. İşte bedelli askerlikte gün gün yapılacaklar ve verilecek eğitimler...

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Bedelli askerlik için başvuru sayısı 550 bini geçerken, ücretini yatıranların sayısı ise 220 bine ulaştı. Bedelli askerlikte 3'üncü celp dönemi yarın resmen açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE PROGRAM BELLİ OLDU

Bedelli askerliğin süresi 21 gün olarak belirlenmişti. Bu süre zarfında bedelli askerlik yapanların ne yapacakları belli oldu. İşte 21 günlük bedelli askerlik gün gün yapılacaklar ve verilecek eğitimler listesi.

  1. gün Cumartesi: Sevk ve Katılış İşlemleri

  2. gün Pazar: Sevk ve Katılış İşlemleri

3.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerler ve Rütbeler, Esas duruş rahat vaziyetlerini yapmak, Tekmil almak ve vermek, Selamlama, şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme,

4.gün Salı: Disiplin, Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Astın vazifeleri, Amirin vazifeleri, Hedef Küçültme ve Hareketleri, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tam siper ve düşmanın görerek ateşlerinden korunmak, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme

5.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Emir, Kendini Takdim ve Emir Tekrarı, Adımlar ve Yürüyüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Adımlar ve Yürüyüşler, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

6.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, İzin müracaat ve şikayetler, Yerinde saymak, Yerinde dönüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Yürüyüş kararı sayma, Çökmek ve kalkmak, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

7.gün Cuma: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, Mevzi almak mevzi değiştirmek, Örü ve gizleme, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Ateş taksimi disiplini ve idaresi, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme..

8.gün Cumartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav / Mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, şınav, Mekik, şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

9.gün Pazar: Serbest zaman.

10.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Temel insan hakları, Örtü ve gizleme, İşaretlerle sevk ve idare Öğle Yemeği ve Dinlenme, Görmeyerek ateşlere karşı hareket, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Ses ışık koku ve çöp disiplini / Gece ilerleme kuralları.

11.gün Salı: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Mesafe tahmini, Hedef tarifi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Hedef tarifi, Yön tayini, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme

12.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Piyade tüfeği tanımı parçaları sökülüp takılması kullanıcı bakımı şarjör çıkarma boşaltma ve emniyete alma, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Doğru nişan almak ve nişan noktası seçmek, Üç köşe teşkili Akşam Yemeği ve Dinlenme.

13.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Harp silah ve araçları sergisi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Harp silah ve araçları sergisi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

14.gün Cuma: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Çevrenin korunması, Tüfeğe hakimiyet esasları ve nişan vaziyetleri, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

15.gün Cumartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav / Mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

16.gün Pazar: Serbest zaman.

17.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Gözetleme dinleme etki - tepki ve raporlama, Nöbet yerinde nöbetçilerin hareket tarzı, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Parola ve işaret kullanılması, El yapımı patlayıcı ve çeşitleri ve bileşenleri, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Gece hareket tarzı gece ateş etme tekniği.

18.gün Salı: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Çökmek ve Kalkmak, Yatmak ve kalkmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Dağılmak ve paydos etmek, Selamlamak, Silahlı esas duruş ve rahat vaziyeti, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

19.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Silahlı yerinde dönüşler, Hizaya getirme ve istikamete bakmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tüfek çatmak tüfek almak, Tüfek kayışını ayarlamak, Tüfeği taşıma vaziyetleri, Tüfeği doldurma ve kapama, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

20.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Tüfeği muayene etme, Sayı saymak, Yürüyüş ve koşma çarklar, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tören provası, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

21.gün Cuma: Yemin töreni, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Terhis İşlemleri

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