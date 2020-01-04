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  4. Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Merakla beklenen bekçilik sınav sonuçları açıklandı. 2019 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği mülakat sonuçları uzun bekleyişin ardından erişime açıldı. İşte bekçilik sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Heyecanla beklenen bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar sonuçlarını www.pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabiliyor.

2019/1.Dönem ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

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