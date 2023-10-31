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Son dakika | Belediye başkanlarına talimat verdi: 'Hazır olun!' Kılıçdaroğlu'ndan "Filistinlilere yardım edeceğiz" mesajı

31.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: TBMM'den Hamas-İsrail çatışmasıyla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Filistin'e yardım yapacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'ya barış ve huzur mesajıyla ayrıca dikkat çekti.

Son dakika | Belediye başkanlarına talimat verdi: 'Hazır olun!' Kılıçdaroğlu'ndan "Filistinlilere yardım edeceğiz" mesajı

Son dakika haberi: Gazze'de 3 haftadan uzun süredir devam eden savaş Türkiye'nin de gündemini belirlemeyi sürdürüyor. Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarına talimat verdi, "Gazze'de yaşayan Filistinlilere her türlü yardımı yapacağız" dedi.

"BUNLARIN YAPAMADIĞINI YAPALIM"

"Belediye başkanlarımız hazır olsun. Bunların yapamadığını biz yapalım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"ORTA DOĞU'YA BARIŞ VE HUZUR GETİRİRİZ"

  • İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin.

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GAZİLERE VE ŞEHİT YAKINLARINA SESLENDİ

  • Şehit yakınlarına ve gazilere sesleniyorum. Gün gelir bunlara övgüler dizersiniz, sizin haklarınızı yerler yine övgüler dizersiniz. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı sonuna kadar savunur, gelip destek vermezsiniz.

"DEVRİMCİ GENÇLERİN MEZARLARI FİLİSTİN TOPRAKLARINDA"

  • Bizim yani devrimcilerle onlar arasında büyük bir fark var. Devrimci söz verdi mi kapı gibi tutar. Filistin'in bağımsızlığı için gideceğim diyen devrimci gençlerin mezarları Filistin topraklarındadır. Seni de sözde kefenle karşılıyorlar değil mi? Onlar nerede? Devrimciler yürek ister.
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

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