Son dakika | Belediye başkanlarına talimat verdi: 'Hazır olun!' Kılıçdaroğlu'ndan "Filistinlilere yardım edeceğiz" mesajı

Son dakika haberi: Gazze'de 3 haftadan uzun süredir devam eden savaş Türkiye'nin de gündemini belirlemeyi sürdürüyor. Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarına talimat verdi, "Gazze'de yaşayan Filistinlilere her türlü yardımı yapacağız" dedi.

"BUNLARIN YAPAMADIĞINI YAPALIM"

"Belediye başkanlarımız hazır olsun. Bunların yapamadığını biz yapalım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"ORTA DOĞU'YA BARIŞ VE HUZUR GETİRİRİZ"

İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin.

GAZİLERE VE ŞEHİT YAKINLARINA SESLENDİ

Şehit yakınlarına ve gazilere sesleniyorum. Gün gelir bunlara övgüler dizersiniz, sizin haklarınızı yerler yine övgüler dizersiniz. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı sonuna kadar savunur, gelip destek vermezsiniz.

"DEVRİMCİ GENÇLERİN MEZARLARI FİLİSTİN TOPRAKLARINDA"