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  4. SON DAKİKA | Belhanda'dan flaş transfer açıklaması

SON DAKİKA | Belhanda'dan flaş transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Faslı oyuncu ayrılacağına yönelik transfer iddialarını yalanladı. Faslı yıldız, "Sezonun ilk yarısı zordu ama üç yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." dedi.

SON DAKİKA | Belhanda'dan flaş transfer açıklaması

Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan zaman zaman tribünlerin protestosuna maruz kalan Younes Belhanda takımdan ayrılacağına dair iddiaları yalanladı.

Faslı oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üç yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım."

belhanda

Ara transfer döneminde hareket alanı yaratabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar hem yabancı kontenjanını boşaltacak hem de maaş dengesini sağlayacak.

Younes Belhanda'nın takımda kalacağını açıklamasının ardından Galatasaray'ın bonservis bedeli ile bir transfer yapması da zora girdi. Stoper, forvet ve bir de orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, öncelikli olarak yabancı futbolcular ile ilgili kararını verecek.

Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Andone, Nagatamo, Mariano ve Nzonzi sürecinde de kısa bir süre içerisinde açıklama yapacak.


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